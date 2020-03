Moradores encontram filhote de peixe-boi na comunidade Pixuna do Tapará

Semma e equipe do ZooUnama realizaram resgate do animal na tarde desta quinta-feira — Foto: Ascom Unama/Divulgação

Semma e equipe do ZooUnama realizaram resgate do animal na tarde desta quinta-feira (12).

Moradores da comunidade Pixuna do Tapará, região de rios de Santarém, no oeste do Pará, encontraram na manhã desta quinta-feira (12) um filhote de peixe-boi dentro de uma estrutura usada para embarque e desembarque de gado conhecida como brete.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e equipe do ZooUnama foram acionados pelos comunitários e realizaram o resgate do animal que foi encaminhado ao zoológico de Santarém.

De acordo com o presidente da associação da comunidade, Alcinei Carvalho, a parceria com órgãos ambientais é muito importante, pois sempre eles têm se deparado com esses tipos de situações com animais. A comunidade trabalha para que todos os animais silvestre possam ser preservados. Os trabalhos como a preservação de tartarugas da Amazônia e manejo de pirarucu são realizados pelos moradores.

“Nós buscamos forma de fechar parceria com os órgãos e em todas nossas ações são realizados com sucesso, assim como o resgate desse filhote do peixe-boi. Foi só entrar em contato com eles que imediatamente estavam aqui para atender e salvar a vida do bicho”, contou Alcinei Carvalho.

O filhote pesa cerca de 12 kg e mede aproximadamente 93 cm. Segundo o médico veterinário do ZooUnama, Jairo Moura, o animal tem um ferimento preocupante, mas que já foi avaliado pela equipe e está sendo tratado.

“O ferimento provavelmente foi causado por objeto perfurocortante e está recebendo medicação adequada. Um notícia boa é que ele mamou bem e recebeu muito bem o leite oferecido. Nas próximas 48 horas ele está em observação para poder passar por uma nova avaliação clínica”,destacou o médico veterinário, Jairo Moura.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...