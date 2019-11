Moradores encontram peixes mortos e agonizando às margens de rio em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A suspeita, segundo a população daquela região, é de que jogaram óleo ou veneno no rio. No entanto, ainda não há confirmação do que possa ter causado a morte desses peixes.

Eles relataram que sentiram um cheiro forte e foram até o rio para ver o que estava acontecendo. Ao chegarem no local, os moradores encontraram vários peixes mortos e agonizando às margens do rio e debaixo da ponte.

