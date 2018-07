Moradores enfrentam dificuldades no abastecimento de água em Novo Progresso, Problema acontece em bairros e nos distritos.

Vils Isol, e Comunidade Santa Julia tem problema de abastecimento a mais de três dias

Moradores do distrito de Vila Isol, têm dificuldade com o abastecimento de água. Em desespero moradores reclamam nas redes sociais o descaso da empresa “Aguas de Novo Progresso”, responsável pelo abastecimento no município de Novo Progresso. Uma nota foi divulgada pela empresa relatando o problema de uma bomba , passados quatro dias , a situação ainda não foi resolvida na comunidade.

As reclamações contaminaram os grupos de whatsApp nesta semana.

Na Comunidade de Santa Julia , os moradores estão apelando pelos grupos de WhatsApp da cidade pedindo providencias das autoridades, o descaso com os moradores já ultrapassam os quatro dias, esta insuportável , reclamam.

Uma vida inteira ‘sem puxar a descarga’

Outra moradora da comunidade , que sofre com a escassez de água é a dona de casa , reclamou que a muitos dias não soube o que é mais tomar banho no chuveiro e ‘puxar’ a descarga do vaso sanitário. “A água não tem. Encho vários baldes e tenho um tanque de 400 mil litros no banheiro. Sinto uma tristeza muito grande por não poder nem usar meu chuveiro e ter que tomar banho com copos”, disse.

Ela também disse que tem problemas de saúde e fica exausta com esse trabalho todo. “É humilhante porque a minha parte eu faço, pago as contas em dia”, disse.

Bairros da cidade também teve problema no abastecimento nesta semana.

NOTA DA EMPRESA

Comunicado de Abastecimento A Águas de Novo Progresso informa a população do Distrito Santa Julia e Vila Isol que devido a problemas elétricos no sistema de bombeamento de água tratada, o abastecimento está prejudicado nesta terça-feira (24.07). A concessionária se dedica a realizar os reparos com rapidez e informa que o fornecimento de água será normalizado, gradativamente, a partir das 16h desta quarta-feira (25.07). A Águas de Novo Progresso lamenta os transtornos e pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período, utilizando as reservas domiciliares das caixas-d’água apenas para atividades essenciais. Para mais informações a concessionária fica à disposição no 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e pelo 4020 1038 para ligações de celulares.

