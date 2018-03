Moradores espancam assaltante até a morte e jogam corpo em igarapé

Moradores do bairro Crespo, na zona Sul de Manaus, ficaram simplesmente revoltados após mais uma ocorrência de assaltos na região. E, cansados da sensação de impunidade, decidiram fazer justiça com as próprias mãos.

De acordo com a Polícia Civil, um rapaz acusado de participar de um assalto na noite de ontem (2) foi agredido com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira. O homem não resistiu aos ferimentos, morreu no local e os moradores decidiram então jogar o corpo em um igarapé.

A Polícia afirma que o homem teria idade entre 20 e 25 anos e foi encontrado dentro do “igarapé do 40” ainda no início da tarde de hoje (3). O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(Com informações do Portal do Holanda)

