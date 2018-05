Moradores filmam viatura do Detran fugindo de motoqueiros em Óbidos

Um caso minimamente curioso foi registrado por moradores da cidade de Óbidos, no oeste paraense. Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) é perseguida por várias motocicletas.

A data não foi especificada, nas imagens é possível verificar que a viatura passa em alta velocidade com os motoqueiros seguindo o carro de forma incisiva.

VEJA O VÍDEO:



A situação chega a se tornar piada entre os jovens que em meio a conversa dão a entender que se tratava de uma ação de fiscalização contra o transporte irregular na cidade.

Em nota, o Detran apenas informou que desconhece qualquer registro de perseguição ou ato de violência contra agentes do órgão.

A nota segue informando que equipes do Detran, em parceria com órgãos municipais e estaduais de segurança, realizam no município de Óbidos, ações de fiscalização para coibir irregularidades no trânsito e em combate à criminalidade.

