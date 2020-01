Moradores incendeiam casa de padrasto que estuprou e ofereceu bebê em ritual satânico

(Foto:Reprodução) – Moradores da rua Axixá, no bairro da Liberdade, periferia de Parauapebas, acordaram na manhã desta terça-feira (14), com as chamas tomando conta da casa onde morava Deyvyd Renato Oliveira Brito.

O homem foi preso, na última quarta-feira (8), acusado de estuprar, torturar e ainda oferecer o corpo de uma criança de apenas 1 ano e 8 meses, em rituais satânicos.

De acordo com os moradores, o fogo começou nos cômodos que tinham colchões e camas. Revoltada a população resolveu fazer justiça ateando fogo na casa onde o acusado morava. No entanto, o local era alugado e ficou totalmente destruído.

A dona do imóvel, que preferiu não se identificar, disse que estava viajando quando soube do crime. Ela esteve no local e estava em choque com a situação em que encontrou a residência.

A casa ficava em uma área de difícil acesso, no alto de um morro. A polícia Militar foi a primeira a chegar no local seguida do corpo de Bombeiros, que também foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

Até o momento os autores do incêndio ainda não foram identificados.

Por: DOL

