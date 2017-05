Moradores já podem emitir carteira de identidade em Igarapé-Açu

Região nordeste do Pará conta com quatro municípios que fazem o serviço

Os moradores do município de Igarapé-Açu, nordeste paraense, já podem solicitar a carteira de identidade a partir desta terça-feira (30) e receber o documento no mesmo dia. o documento será emitido, diariamente, de 8 horas da manhã até as 14 horas, na sede da Delegacia de Polícia. A emissão do documento começou nesta segunda-feira, 29, na Delegacia do município. O serviço é realizado graças a um convênio entre a corporação policial e a Prefeitura Municipal. “Por dia, o local vai emitir até 30 carteiras de identidade”, explica o diretor de identificação da Polícia Civil, papiloscopista Antonio Ricardo Paula.

O delegado explica que a emissão e entrega da carteira de identidade no ato é possível graças à informatização do sistema de identificação implantada no município que permite acesso online ao sistema de registros de identificação civil, fazendo com os que os dados dos cidadãos sejam registrados diretamente do município via internet sem necessidade de ter de enviar os prontuários das pessoas para outro município ou para Belém.

Atualmente, a região nordeste do Pará conta com quatro municípios, onde o documento é emitido e entregue na hora aos usuários: Castanhal, Capanema, Bragança e agora Igarapé-Açu.Para solicitar o documento de identidade, nos casos de primeira via da carteira, basta apresentar a certidão original de nascimento; duas fotos em cores, recentes e iguais tamanho 3 por 4, e algum comprovante de endereço. Se for adolescente até 16 anos, o responsável deve acompanhar. Se a pessoa for casada, deve apresentar a certidão de casamento original, em vez da certidão de nascimento. Se for divorciada, deve apresentar a averbação de divórcio original. As

primeiras vias da carteira são gratuitas. A partir da segunda via, é cobrada taxa de emissão no valor de R$ 37,13. A taxa não é cobrada nos casos de apresentação de boletim de ocorrência de furto ou roubo da primeira via do documento.

