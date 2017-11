Moradores pedem afastamento de prefeito de Tucuruí em protesto

O ato aconteceu nesta terça-feira, 7, em frente à Prefeitura e a Câmara de Vereadores do município. Eles também querem o afastamento do irmão do prefeito Arthur Brito, o vereador Lucas Brito.

Moradores de Tucuruí realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (7) em frente a Câmara de Vereadores e à Prefeitura do município. Eles pedem o afastamento do prefeito Arthur Brito e do vereador Lucas Brito, devido a prisão da mãe deles, Josenilde Silva Brito, no dia 30 de setembro.

A Polícia Militar precisou fazer um cordão de isolamento no prédio da Câmara de Vereadores para impedir a entrada de cerca de 800 manifestantes.

O juiz José Leonardo Frota de Vasconcellos Dias da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí decretou no dia 30 de setembro a prisão temporária por 30 dias de Josenilde Silva Brito, de 53 anos, suspeita de envolvimento no assassinato do prefeito Jones William, 42 anos, em julho de 2017.

Jones William foi morto em um atentado no dia 25 de julho quando estava vistoriando uma obra no município. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto o abordaram e atiraram várias vezes.

Em setembro deste ano, Bruno Marcos, suspeito de atirar contra o prefeito Jones William, foi preso no aeroporto de Belém, momentos antes de embarcar rumo a São Paulo. O homem que teria conduzido a moto foi detido também. De acordo com a Polícia, as investigações para identificar os mandantes do crime continuam.

Além de Josenilde, um homem também foi preso na ação, mas não teve a identidade divulgada, durante o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nesta segunda-feira. Oito pessoas também foram levadas para prestar esclarecimento na delegacia da cidade, incluindo o atual prefeito Arthur Brito, porque tiveram os nomes citados nas investigações.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

