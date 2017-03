Moradores protestam contra aumento de salário de vereadores no Pará

Com nariz de palhaço, manifestantes protestaram em Salinópolis.

Com reajuste, políticos passariam a receber mais de R$ 7 mil.

Em Salinópolis, no nordeste do Pará, moradores usaram narizes de palhaço para protestar em frente ao prédio da Câmara Municipal contra o aumento do salário dos vereadores nesta sexta-feira (10). O G1 entrou em contato com a assessoria da Câmara Municipal de Salinópolis e aguarda posicionamento.

A comunidade é contra o aumento de 32,99% no salário dos políticos que, com o reajuste, passariam a receber mais R$ 7 mil. Revoltadas, algumas pessoas acabaram se envolvendo em um tumulto no local e a situação ficou tensa, levando o presidente da Câmara a cogitar pelo encerramento da sessão desta sexta.

