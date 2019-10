Moradores protestam contra reintegração de posse e bloqueiam PA-370, em Santarém

Moradores bloqueiam PA-370, em Santarém — Foto: Kamila Andrade/G1

Rodovia foi interditada na tarde desta quarta-feira (16). População fez protesto pacífico.

As famílias que ocupam uma área no bairro Vigia, em Santarém, no oeste do Pará, realizaram na tarde desta quarta-feira (16) um protesto contra a reintegração de posse e bloquearam a PA-370.

A Polícia Militar esteve no local para controlar a situação de forma e desviou o fluxo de carros para não prejudicar o tráfego na rodovia. Uma reintegração de posse foi entregue aos moradores na segunda-feira (16) e deve ser iniciada na quinta-feira (17).

De acordo com o Major da PM, Wilton Chaves, as pessoas já foram informadas sobre a desocupação e a PM realizou o levantamento prévio da área para dar início ao mandato.

“Já foi realizado o levantamento fotográfico, através de drone, do que vai ser realizado no dia da reintegração”, explicou.



Moradores reivindicam por moradia e pedem ajuda das autoridade — Foto: Kamila Andrade/G1

Os moradores reivindicam sobre a questão de moradia e pedem ajuda da Prefeitura de Santarém e da Justiça. Cerca de 190 famílias ocupam a área de origem privada.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — Pará

