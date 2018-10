Moradores reclamam a falta de água nas torneiras em Novo Progresso

Aguas de Novo Progresso afirma que a falta foi para reparos no sistema.(Foto:Reprodução Internet)



Moradores começaram a semana pós eleições em 1º turno frustrados com a falta d’água nas torneiras, que afetou a cidade de Novo Progresso.

Leia Também:

A promessa da “Aguas de Novo Progresso”, empresa responsável pelo abastecimento que ainda na segunda-feira (08) estaria normalizado o abastecimento no entanto a área central da e bairros ainda não tiveram o serviço restabelecido como prometido.

A Aguas de Novo Progresso comunicou na manhã de segunda-feira (8) que foi feita uma parada programada da Estação de Tratamento de Água de Novo Progresso como parte de ações de reparo e manutenção na adutora da rede que abastece os setores. Na nota afirma ou que o restabelecimento seria ainda para segunda-feira(08), moradores reclamaram nesta terça-feira(09) que ainda estavam sem agua nas torneiras.

Ao procurar o escritório da empresa na manhã desta quarta-feira(10), moradora disse que o funcionário atendente informou que a empresa está reunindo esforços para resolver o problema agora de manhã”, divulgou no WhatsApp do Jornal Folha do Progresso.

E aí na sua casa? A água já chegou?

Envie resposta via WhatsApp (93) 984046835

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...