Moradores reclamam do abandono de áreas desapropriadas em Altamira

Moradores do município de Altamira, no sudoeste do Pará, reclamam do abandono de duas áreas desapropriada para receber projetos da Norte Energia, empresa responsável pela usina Belo Monte. As áreas foram tomadas pelo mato alto e pelo lixo. A Norte Energia informou em nota que já existem projetos em execução para as duas áreas.

Dezenas de casas foram desapropriadas no terreno localizado no bairro Boa Esperança, na periferia da cidade, e os moradores foram remanejados para novos bairros construídos pela Norte Energia. Um projeto previa a revitalização da área, que faz parte do igarapé Ambé, afluente do rio Xingu.

“A preocupação da gente é agora no período chuvoso, porque na verdade virou um lixão e aí vem o problema da dengue”, disse o vigilante Sérgio Campos, morador da área.

O aposentado João Dias vende churrasco nas proximidades da área para incrementar a renda da família, mas desde que os vizinhos dele foram remanejados há cerca de um ano, as vendas caíram. “Era um bairro povoado, muito bonito, o pessoal se sentia bem morando no bairro”, lamenta o aposentado.

Segundo a Norte Energia, a área integra o Parque Ambé e que as obras na área serão iniciadas nos próximos dias.

A situação se repete em uma área do bairro Jardim Independente II, que teve dezenas de casas demolidas e famílias remanejadas pela Norte Energia. “A gente não pode trafegar, porque só é mato, a gente tem medo de sair, com medo de assaltante. Quem ficou no prejuízo foi nós”, conta a aposentada Raimunda Rocha.

A casa do morador Luis Rocha foi a única mantida na área desapropriada, mas após a demolição da casa vizinha, a dele apresentou rachaduras na estrutura. “Nós ficamos prejudicados de ter tirado os vizinhos e nós ficamos sem apoio, as casas ficaram sem segurança”, reclama o morador.

Em nota, a Norte Energia afirmou que a área desapropriada no Jardim Independente II vai ser urbanizada para a implantação de praça púlbica e os projetos já estão sendo elaborados.

