Moradores registram chuva de granizo em Jardim do Ouro

Um morador contou ao Jornal Folha do Progresso, que nunca tinha acontecido chover granizo na comunidade a população ficou apreensiva com medo de causar danos, mas não passou de um susto e novidade para ser comentada,disse. “Antes de acontecer esse fenômeno, estava muito quente, mais do que o normal. De repente veio essa nuvem escura e quando ela estava passando começou a chover e cair gelo, causou alegria para os moradores não houve danos e ninguém se feriu, disse Alberto.

A chuva que atingiu a comunidade de Jardim do Ouro no município de Itaituba, durante o período da tarde deste sábado (16) veio acompanhada de granizo. O fenômeno não fez destruição em casas e estabelecimentos comerciais, não há registros de pessoas feridas.

