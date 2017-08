Moradores registram foto de onça em estrada de fazenda no Nortão

O registro de uma onça pintada de porte adulto ocorreu em uma estrada rural pela moradora de Novo Mundo (297 quilômetros de Sinop), Ivonete Gross Philippsen. Ela contou, ao Só Notícias, que o animal era um macho e permitiu que se aproximasse com o veículo.



“Ele não se assustou com a nossa presença. Conseguimos chegar bem próximo com o nosso veículo. Ele ficou parado, tiramos as fotos, depois entrou na mata e desapareceu. Até aparentava ser acostumado em pousar para fotos. Essa não é a primeira vez que encontramos onça nesta estrada. Sempre andamos com uma máquina fotográfica no carro, mas nunca havia dado tempo para fazer o registro. Porém, desta vez fomos felizes com essa linda foto”, disse Philippsen.O registro foi feito na semana passada mas só foi divulgado hoje.

Fonte: Só Notícias.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

