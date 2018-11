Moradores relatam falta de água outra vez em Novo Progresso

Abastecimento é interrompido durante dia e noite em toda cidade



Moradores de Novo Progresso continuam reclamando de falta de água durante parte da noite e da madrugada e durante o dia desta quarta e quinta-feira (22) em Novo Progresso. Em algumas casas, a pressão diminui bastante e sobra apenas um fio de água, como mostrou em vídeo a moradora do Jardim Planalto no whatsApp do Jornal Folha do Progresso.



O problema sempre é mais sério para os moradores que não possui caixa de agua como reservatório, ai as coisas são mais complicadas, pela falta constante de agua nas torneiras das residências e comercio de nossa cidade.



A empresa emitiu nota

Comunicado de Abastecimento

A Águas de Novo Progresso informa a população que devido à necessidade de manutenções emergências nesta quinta-feira (22.11), o abastecimento está prejudicado em todo município.

Os reparos já foram iniciados e a previsão é que o fornecimento de água retorne gradativamente às 21h00.

A concessionária lamenta os transtornos e pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período, utilizando as reservas domiciliares das caixas-d’água apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso fica à disposição no 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e pelo 4020 1038 para ligações de celulares.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

