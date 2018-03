Moradores são amarrados e feitos reféns durante assalto no Bairro Santarém

NA SEXTA-FEIRA (23), POR VOLTA DAS 21h00mn, DOIS HOMENS ENTRARAM EM UMA RESIDENCIA NO BAIRRO JARDIM SANTARÉM, E RENDERAM A VITIMA DAS INICIAIS E. F. V. QUE SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA. OS DOIS HOMENS ENTRARAM PELO FUNDO DA CASA E RENDERAM A VITIMA, A AMARRANDO E COBRINDO SEU ROSTO COM UM CAPUZ. UM DOS ASSALTANTES ESTAVA COM UM ARMA DE FOGO, TIPO PISTOLA EM PUNHO.

OS DOIS ASSALTANTES LEVARAM DA RESIDENCIA OS SEGUINTES PERTENCES; UM NOTEBOOK, 02 CORDÕES DE OURO TOTALIZANDO 20GRAMAS; 01 UMA ALIANÇA; 01 ANEL; 01 UMA MOCHILA, APROXIMADAMENTE R$1.200 (MIL E DUZENTOS REAIS) EM DINHEIRO; 02 PINGENTES; SENDO UM DE PEDRA ÂMBAR. DURANTE TODA A AÇÃO DOS ASSALTANTES A VITIMA FOI AMEAÇADA PELOS ASSALTANTES QUE ESTAVAM EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO.

O CASO ESTÁ SENDO INVESTIGADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.

POR JAILSON ROSA – JORNAL O JAMANXIM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...