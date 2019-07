Moradores são autorizados a voltar para casas perto de barragem da Vale em MG

(Foto:REUTERS / Adriano Machado)-As quase 50 famílias estavam fora de suas residências desde 20 de fevereiro

Os 49 moradores de vilas próximas da barragem Vargem Grande, na mina de Abóboras, em Nova Lima (MG), foram autorizados a retornar para suas casas no sábado, informou nesta segunda-feira a mineradora Vale, por meio de postagens no Twitter.

Os moradores tinham sido retirados da região em 20 de fevereiro, devido a um aumento no nível de alerta do chamado Plano de Ação de Emergência (PAEBM) da unidade que levou ao esvaziamento da Zona de Autossalvamento do empreendimento.

A Vale já havia informado uma redução no nível de alerta da barragem Vargem Grande, de 2 para 1, no início de junho, quando a empresa começou a avaliar a possibilidade de que as pessoas pudessem voltar a suas casas.

“A volta foi autorizada pela Defesa Civil Estadual, após ações que geraram aumento do grau de segurança da estrutura”, afirmou a Vale no Twitter, citando a redução do nível de alerta.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...