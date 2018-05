Moraes Almeida-Mãe denuncia nas redes sociais ex-marido por abusar sexualmente de sua filha de nove anos

(Foto Divulgação whatsapp)- Uma mulher relatou nas redes sociais (facebook e WhatsApp) e para a Polícia Militar nesta quarta-feira (02) que seu ex- Valdivino Soares de 47 anos, abusou sexualmente da filha de nove anos. O fato foi registrado no distrito de Moraes Almeida no município de Itaituba e até o momento o suspeito não foi encontrado.

Conforme relatou nas redes sociais , a mãe da vítima informou que ‘VALDO’ como é conhecido, teria abusado da filha, em momento que levou para visitar o Pai. A mãe “Andreia da Silva Lira”, relatou o fato nos grupos de WhatsApp e pediu ajuda para prender “VALDO” [Valdivino soares dos Santos] que após ser flagrado pegando nas partes intimas da filha sumiu rumo ignorado.

Andreia confirmou para imprensa todas as informações contidas na postagem. Segundo ela, o fato aconteceu no início da tarde da última quarta-feira (2) quando a mãe levou a filha para visitar o pai. Ela conta que flagrou o ex-marido, Valdivino soares dos Santos, 47 anos , passando a mão nas partes íntimas da menina após deixá-los sozinhos por alguns minutos enquanto estava em outro cômodo da casa.

Questionada pela mãe ,a criança contou que por medo de Valdivino que há ameaçava de morte não contou antes para mãe [fazer algo contra a vida de sua mãe não teria contato sobre o ocorrido ]esta não foi a primeira vez que o pai abusava da filha de nove anos, contou a filha para mãe.

A mãe afirma que a filha ultimamente andava aparentemente triste sem motivo aparente, e quando perguntada nunca falava nada, esse era um dos sintomas que a menina apresentava, certamente por estar sendo vítima de ameaças e abusos do próprio pai.

Mãe e filha costumavam frequentar regularmente a casa de Valdivino por morarem relativamente próximos.

A mãe divulgou foto nas redes sociais e pediu ajuda pra localizar o ex-marido Valdivino soares dos Santos, conforme o relato da mãe e ele conhecido como “VALDO” e trabalha no garimpo Agua Branca.

A mãe disse que esta se deslocando até Itaituba para registrar ocorrência e procurar ajuda do conselho tutelar.

