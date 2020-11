Moraes Almeida vota Plebiscito para emancipação nesta eleição de 2020

Foto do distrito de Moraes Almeida, no sudoeste do Pará Facebook/Reprodução

O único plebiscito das eleições de 2020: a criação de cidade de Moraes Almeida.

Eleitores do município de Itaituba tem eleição especial com consulta para a criação ou não do município de Moraes Almeida, as margens da rodovia BR -163 no Pará.

A população será consultada neste dia 15 de novembro se o distrito, deve se emancipar de Itaituba (PA). Cortada pela rodovia Transgarimpeira, Moraes Almeida Surgiu por colonizadora e foi reforçada com os garimpos que aparecem aos montes na região da Bacia do Tapajós e é um importante polo madeireiro.

Moraes Almeida fica distante 300 km da sede de Itaituba e é um dos distritos mais progressista da região. Em sua área, existe uma grande riqueza mineral, florestal e pecuária. O local conta, ainda, com duas escolas, sendo uma com 1.200 alunos e outra com 400 alunos de ensino fundamental, e a noite funciona o ensino médio com mais de 300 alunos, além dos cursos superiores periódicos. O distrito de 12.000 quilômetros quadrados tem hoje mais de 10.000 habitantes e, além de Itaituba, faz fronteira com Novo Progresso e Altamira. A exploração de madeira e a extração de ouro na Amazônia são as principais atividades econômicas do lugar.

A criação da cidade conta com o apoio de importantes políticos e empresários da região e deve ser aprovada.

Para votar a favor da emancipação os eleitores tem que digitar o numero 44.

