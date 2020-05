Moro acompanha exibição de vídeo de reunião ministerial na Polícia Federal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal R7

O ministro Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga as denúncias de Moro. Ele pediu perícia no material e também determinou sigilo temporário sobre seu conteúdo.

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro foi ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça-feira (12), para acompanhar a exibição do vídeo que registrou a reunião ministerial do dia 22 de abril.(Foto:| Wallace Martins/Futura Press)

