Moro adia audiência na Câmara por viagem oficial aos EUA

(Foto:Adriano Machado /REUTERS)-Ministro cumprirá agenda com visitas a órgãos de segurança e inteligência americanos

O ministro Sergio Moro adiou participação em audiência na Câmara dos Deputados, prevista para quarta-feira, para prestar esclarecimentos sobre supostas trocas de mensagens com procuradores da operação da Lava Jato, em decorrência de viagem oficial aos EUA, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira.

Uma nova data será definida com a Câmara para o comparecimento do ministro à Casa, disse o ministério em nota.

Moro viajou para os Estados Unidos no sábado e cumprirá agenda no país até quarta-feira. O ministro fará uma série de visitas a órgãos de segurança e inteligência dos EUA, com o intuito de reunir experiências e boas práticas para fortalecer as operações integradas no Brasil, de acordo com o ministério.

Na semana passada, Moro compareceu a audiência no Senado também para prestar esclarecimentos sobre as supostas conversas que teve com procuradores quando era juiz da Lava Jato no Paraná, reveladas pelo site The Intercept Brasil.

O ministro disse a senados que, se ficar comprovado que teve alguma atuação irregular no episódio, ele deixaria o cargo.

Por:Reuters

