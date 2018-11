Moro anuncia Maurício Valeixo como diretor-geral da Polícia Federal

Maurício Valeixo será o novo diretor-geral da Polícia Federal (Foto:André Rodrigues/) -O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou nesta terça-feira (20) que o delegado Maurício Valeixo será o novo diretor-geral da Polícia Federal (PF). Ele é, atualmente, superintendente da PF no Paraná e amigo de longa data do ex-juiz federal. Valeixo substitui a partir do ano que vem Rogério Galloro, que assumiu o comando da PF em março deste ano.

“Ele tem a missão de fortalecer a Polícia Federal para que ela possa direcionar suas investigações principalmente com foco em corrupção e (no combate ao) crime organizado. São dois desafios, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa”, disse Moro. O futuro ministro agradeceu pelos serviços prestados por Galloro e afirmou que pretende convidá-lo para ajudar em alguma função no ministério da Justiça.

