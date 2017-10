Moro condena lobistas Jorge e Bruno Luz por corrupção

Moro lembrou, na sentença, que Jorge e Bruno Luz negociam um acordo de colaboração premiada, mas diz que as tratativas ainda não foram concluídas: “Além disso, há elementos probatórios que indicam que estariam envolvidos em diversos esquemas criminais, com o que a colaboração deve ser completa e integral, sendo inapropriada considerá-la isoladamente.”

Na decisão de Moro, Jorge é acusado de viabilizar o pagamento de US$ 15 milhões a políticos do PMDB e a funcionários da Petrobras entre 2006 e 2008 para garantir que a Samsung Heavy Industries fosse contratada para construir dois navios-sondas para a estatal e para que a Schahin Engenharia fosse escolhida para operar um deles.

