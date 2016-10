Moro dá 30 dias para que Justiça do Rio intime Cunha

SÃO PAULO — O juiz Sérgio Moro formalizou nesta segunda-feira pedido para que a Justiça Federal do Rio de Janeiro intime o ex-deputado Eduardo Cunha. Moro deu prazo de 30 dias para que um oficial de justiça entregue a intimação e cite Cunha, fornecendo o endereço dele na Barra da Tijuca. A partir do momento em que a intimação for entregue, os advogados do ex-deputado terão dez dias para apresentar resposta à acusação.

Quando encaminhou precatória para citar e intimar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamottto, Moro deu prazo bem mais curto, de cinco dias, para a Justiça Federal de São Bernardo do Campo fazer a citação.

Moro iniciou o trâmite do processo contra Cunha em Curitiba na última quinta-feira. O processo havia sido aberto pelo Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado e, dois dias depois da cassação de Cunha, o ministro Teori Zavascki determinou que fossem remetidos a Moro os autos do processo vinculado à Petrobras. Na ação, Cunha responde por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta, acusado de ter recebido propinas por sua interferência na compra, pela Petrobras, de um campo petrolífero em Benin, na África, por R$ 138 milhões.

Cunha teria recebido, em francos suíços, o equivalente a R$ 5,2 milhões em propina. Os recursos teriam sido pagos pelo dono da CBH e intermediados por João Augusto Rezende Henriques, apontado pelos investigadores como o operador das propinas destinadas ao PMDB na Petrobras. O destino da propina foram três contas que Cunha mantinha na Suíça por meio de trustes. Posteriormente, parte desse dinheiro teria sido destinado a outra conta, que tinha sua mulher, Cláudia Cruz, como beneficiária. Em outra ação na 13ª Vara de Curitiba, Cláudia é acusada de saber a origem ilícita do dinheiro, que usou para pagar compras em lojas de luxo no exterior.

