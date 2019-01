Moro diz que ‘no momento’ não é possível atender a pedido de envio da Força Nacional para o Pará

“Belém chega a 77 (homicídios a cada 100 mil habitantes). E alguns bairros da capital, já identificados, ultrapassam 125 assassinatos por 100 mil habitantes”, afirmou. Por Elisa Clavery, TV Globo — Brasília Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o Atlas da Violência 2018, com base em dados de 2016, o Pará tem quase 51 assassinatos anuais a cada 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, a taxa é de 30 por 100 mil, segundo a publicação.

Moro informou que, como a Força Nacional está atuando na crise da segurança no Ceará e é necessário manter contingente de reserva em Brasília para eventuais urgências, “não seria possível no momento atender, infelizmente, a solicitação”.

Mais cedo, Barbalho se reuniu com Moro e reiterou o pedido de ajuda federal. A expectativa do governador é de que pelo menos 200 agentes sejam deslocados para o estado a partir de março. Mas o ministro não estabeleceu prazo.

O Ministério da Justiça informou na noite desta quarta-feira (16) que “no momento” o ministro Sérgio Moro não poderá atender ao pedido do governador Helder Barbalho (MDB) de envio de homens da Força Nacional para atuar na segurança pública do Pará.

Governador Helder Barbalho se reuniu nesta quarta com ministro da Justiça. Segundo ministro, homens da Força Nacional estão no Ceará e é preciso manter contingente de reserva em Brasília.

