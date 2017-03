Moro ignora Bolsonaro em encontro no aeroporto de Brasília

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Caso o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) fosse eleito presidente, a página SomostodosBolsonaro (17,5 mil seguidores no Facebook) sugere um nome para o Ministério da Justiça: o juiz Sergio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato no Paraná.

Magistrado e parlamentar, porém, aparentam não ser tão próximos assim.

Um vídeo publicado pelo perfil na quinta (30) registra o encontro dos dois na praça de alimentação do aeroporto de Brasília. Título: “Bolsonaro e juiz Sergio Moro no mesmo lugar, aeroporto de Brasília”.

Bolsonaro caminha em direção à câmera e faz um gesto com as mãos, orientando o autor da filmagem a se virar para captar sua aproximação ao juiz -que conversava com um grupo na frente de uma lanchonete de pães de queijo.

O deputado se aproxima da roda e tenta começar uma conversa. “Doutor Moro”, diz, saudando-o com um gesto tímido de continência e um tapinha no ombro do juiz, que responde com um aceno rápido de cabeça e, aparentemente, sai sem falar nada.

O encontro todo dura menos de um minuto. Ignorado pelo juiz, Bolsonaro posou para fotos com apoiadores que estavam no saguão.

Moro foi a Brasília para participar de um audiência pública na Câmara. Também esteve em cerimônia em sua homenagem realizada pelo Superior Tribunal Militar (STM), que lhe condecorou com uma medalha.

A reportagem procurou Bolsonaro por meio de seus assessores na manhã desta sexta (31), mas não houve resposta até a publicação desta nota.

