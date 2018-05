Moro manda abrir inquérito contra Beto Richa, ex-governador do PR

(Foto: Orlando Kissner/ANPr)- Processo diz respeito a propina supostamente recebida por Richa (PSDB-PR) da Odebrecht, que teria sido favorecida na duplicação da rodovia PR-323.

O juiz federal Sérgio Moro determinou a abertura de inquérito contra o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB). Em abril, o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enviou à Justiça Eleitoral do Paraná um processo instaurado contra Beto Richa no âmbito da delação da Odebrecht e também decidiu encaminhar a Sérgio Moro as cópias dos autos do inquérito.

Na quinta-feira (10), Moro determinou a abertura do inquérito policial. A investigação mira propina sobre um suposto favorecimento à Odebrecht, em 2014, para duplicação da rodovia PR-323.

“Intimem-se, portanto, a autoridade policial e o Ministério Público Federal para a continuidade das investigações por 30 dias”, determinou o magistrado.

Em nota enviada ao Jornal da Record, o ex-governador do Paraná diz que aguarda o julgamento de um recurso no STJ contra o envio do processo para Sérgio Moro e espera que o inquérito fique restrito à Justiça Eleitoral.

Fonte: Cristina Charão, do R7, com Agência Estado

