Moro nega sentir ‘satisfação pessoal’ ao condenar Lula

De acordo com a coluna Radar On-Line, do site da revista Veja, o magistrado nega ainda sentir “satisfação pessoal” ao condenar o ex-presidente.

O juiz federal Sergio Moro afirmou ser “lamentável” a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, na sentença divulgada nesta quarta-feira (12) relativa ao caso do triplex. PUB

Juiz emitiu sentença do ex-presidente no caso no triplex nesta quarta-feira (12)

