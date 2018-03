Morre 5º vitima de acidente envolvendo carreta e viatura policial

Morre PM resgatado ainda com vida em acidente envolvendo carreta e viatura policial (Foto Divulgação)

O policial militar Resylen de Lima Souza morreu na tarde desta segunda-feira (19) depois de estar internado desde o dia 5 de março no Hospital Regional de Redenção. Ele foi o único PM resgatado ainda com vida quando uma carreta colidiu com uma viatura policial, que vitimou outros quatro membros da guarnição.

As informações foram confirmadas na noite de hoje pelo Subtenente Da Cruz do 22º BPM de Conceição do Araguaia. O PM Resylen foi internado às pressas em estado grave e, até então, não tinha previsão de alta médica.

ACIDENTE

O grave acidente aconteceu na PA-287 no início de março, em Conceição do Araguaia, sudeste paraense. O motorista da carreta, que provocou o acidente, estaria alcoolizado e foi preso em flagrante na cidade.

Morreram no dia do acidente o cabo Arlan Campos Lopes da Silva; cabo Luis Antônio Cruz Aguiar; soldado Antônio Marcos Carvalho da Silva e o sargento Franciso José Gomes de Freitas.

