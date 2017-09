Morre a atriz Solange Badim, aos 53 anos

Morreu no início da noite desta sexta-feira a atriz carioca Solange Badim, aos 53 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde a atriz estava internada. A causa da morte não foi divulgada. Segundo o jornal O Globo, Solange lutava contra um câncer em estado avançado.

O velório está marcado para acontecer a partir da manhã deste sábado, no Cemitério de São Francisco de Paula, mais conhecido como Cemitério do Catumbi, no Centro do Rio de Janeiro. A cremação está marcada para as 16 horas.

O ex-marido de Solange, o artista plástico e cenógrafo Sergio Marimba, lamentou a morte da atriz em seu perfil no Facebook. “Venho com muita tristeza e dor notificar a partida da grande atriz Solange Badim, amiga, mãe, parceira e tudo que é de especial que possa existir nesta vida! Siga em paz, guerreira, aqui ficamos com uma imensa saudade do seu sorriso e do seu amor. Que nossa Senhora da Conceição te cubra com seu manto de luz e te ampare na sua nova missão, Te Amo”, escreveu Marimba.

A atriz participou de produções da Globo como as novelas Porto dos Milagres, Malhação e Salve Jorge, além de séries como A Diarista e Sob Nova Direção. No teatro, participou das peças A Noviça Rebelde e As Bodas de Fígaro, entre outras. Era uma das produtoras da peça Lifting, uma Comédia Cirúrgica, estrelada por Ângela Rebello, Lorena da Silva, Drica Moraes e Luisa Pitta.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...