Morre a blogueira Nara Almeida aos 24 anos

após quase um ano lutando contra um câncer raro no estômago, a blogueira, modelo e digital influencer Nara Almeida, morreu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 24 anos, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo.

Ao compartilhar a sua luta pela vida no Instagram, ela ganhou força de fãs, amigos e até celebridades. Adriane Galisteu, Lea T. e Tatá Werneck eram algumas das pessoas que trocavam mensagens com ela com frequência.

Recentemente, o jogador Alexandre Pato decidiu ajudar com um tratamento de imunoglobulina para ver se a doença seria debelada. Nara não postava nenhuma foto desde o dia 4 de maio, quando divulgou a imagem de uma oração.



A doença avançou para outros órgãos, como fígado e pâncreas. A jovem estava internada há três meses no hospital e há um mês, num leito da UTI. Na última quarta, o quadro dela se agravou. Nara precisou ser sedada para conter as crises agudas de dor.



O namorado de Nara, o também modelo Pedro Rocha, fez um post emocionado no Instagram.

