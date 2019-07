Morre a professora “Ivanete Cruz ” que tratava depressão

Professora Ivanete Cruz que sofria de depressão profunda e diabetes, passou mal e veio a óbito na manhã deste domingo (14), em hospital no município de Trairão.

Conforme informações a Professora estava afastada para tratamento, ela se encontrava no município do Trairão , pela manhã deste domingo teve uma crise e foi internada no hospital Municipal de Trairão onde veio óbito. Os médicos suspeitam de intoxicação por medicação controlada.



O corpo da professora esta sendo velado no ramal 22 endereço da família, e será sepultado na manhã desta segunda-feira (14) no cemitério municipal de Trairão.

A educação de Novo Progresso em LUTO!

Era professora de História na Escola Tancredo Neves e estava afastada desde o início do ano, tratando de sua saúde! Alunos, colegas e professores lamentam muito a perda de uma grande profissional!

SINTEPP-NP EMITIU NOTA

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP/ Subsede Novo Progresso, vem a público expressar sua consternação pelo falecimento, na manhã do dia 14 de julho de 2019, da Professora Ivonete Cruz.

Manifestamos nosso apreço por essa grande companheira, que esteve sempre presente contribuindo em nossas lutas em todos os momentos, sempre com a convicção de que a educação tem que ser vista com o prisma da dignidade e que a valorização do profissional da educação é a manifestação de um respeito incondicional.

Neste momento nos juntamos à dor dos familiares e amigos dessa grande companheira e profissional exemplar e que nos deixa como legado a importância de acreditar na educação como instrumento de luta por dia melhores.

Ivonete Cruz, Presente!

Coordenação SINTEPP/Subsede Novo Progresso.

Amigos postaram nas redes sociais

