Morre a terceira vítima de explosão de barco em Santarém

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 20, a terceira vítima da explosão e incêndio do barco motor Hanna Janessa ocorrido no dia 6 deste mês, no Porto do DER.

Carlos Neves Amaral Neto era filho do proprietário da embarcação e estava internado na UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas com mais de 80% do corpo queimado.

O barco explodiu no porto DER depois de receber uma carga de gasolina no porão que seria transportada para a região do Lago Grande.

Também morreram vítimas dessa tragédia Roberto Pinho Borges, da comunidade Água Fria de Cima, e Haroldo Silva, da comunidade Cruzador. Essas duas vítimas foram encontradas no fundo do rio pelo Corpo de Bombeiros no dia seguinte.

O barco Hana Janessa fazia linha entre Santarém e Lago Grande do Curuai. Cerca de 20 pessoas estavam a bordo no momento do incêndio.

16 pessoas foram levadas para o pronto socorro municipal, entre elas Carlos Neves Amaral Neto que foi imediatamente transferido para o Regional onde faleceu hoje.

As outras vítimas receberam alta do municipal, duas tiveram fraturas na perna e precisaram passar por cirurgia.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações de Raik Pereira

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

