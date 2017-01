Morre aos 105 anos a jornalista que noticiou o início da Segunda Guerra

Tara Joseph, presidente do clube, disse que Hollingworth foi “uma grande inspiração” e “membro precioso” do clube.

Margo Stanyer tinha 4 anos de idade quando deixou a Polônia. Ela e sua mãe eram de uma família de comunistas da Hungria. Durante sua tentativa de fuga do nazismo na Europa, as duas foram presas na Polônia.

Hollingworth era uma repórter novata no jornal britânico “Daily Telegraph” quando se viu diante do “furo do século”.

Depois da Segunda Guerra, ela ainda fez reportagens sobre conflitos no Vietnã, na Argélia e no Oriente Médio.

