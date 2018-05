Morre, aos 66 anos, primeira travesti a atuar em novela no Brasil

Claúdia Celeste sofria de um quadro de pneumonia, que se agravou

A primeira travesti a atuar em novelas no Brasil, a atriz Cláudia Celeste, morreu na madrugada deste domingo, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, segundo informou a própria família nas redes sociais.

Claúdia sofria de um quadro de pneumonia, que se agravou.

A atriz fez parte da novela ‘Espelho Mágico’, em 1977, a convite de Daniel Filho, que desconhecia o fato de que Claudia era travesti. Logo que a verdade veio à tona, ela foi retirada da trama.

Fonte: Notícias ao Minuto.

