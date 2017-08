Morre aos 88 anos icônico sobrevivente da bomba de Nagasaki

Ao longo da vida, Taniguchi lutou pelo desarmamento nuclear e foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz

O sobrevivente da bomba de Nagasaki Sumiteru Taniguchi, que tinha 16 anos em 1945 e trabalhava como carteiro no momento da explosão que deixou 74 mil pessoas mortas, faleceu nesta quarta, aos 88 anos.

Taniguchi distribuía cartas quando o avião B29, da Força Aérea Americana, lançou o artefato sobre a cidade, ao sul do Japão, três dias depois do ataque similar em Hiroshima.

Ao longo da vida, Taniguchi lutou pelo desarmamento nuclear e foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz.

Ele travou uma batalha contra o câncer no fim da vida, e acabou não resistindo à doença.

Em uma entrevista sobre o dia do ataque nuclear à sua cidade, Taniguchi comentou, informa a AP:

“Senti o chão tremer durante um momento e pensei que iria morrer. Mas me convenci de que não poderia morrer assim. Quando me acalmei, percebi que a pele do meu braço esquerdo, do ombro até a ponta de meus dedos, caía em tiras”, contou em um vídeo gravado em 2015 no hospital da Cruz Vermelha de Nagasaki. “Como não sentia nenhuma dor, toquei as costas e vi que a minha camisa havia desaparecido. Havia algo escuro e viscoso em minha mão. Minha bicicleta estava completamente retorcida”, completou.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...