Morre ator de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’

Gene Wilder, ator conhecido pelo papel de Willy Wonka na primeira versão de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, longa de 1971, morreu aos 83 anos, segundo informações de sua família à agência de notícias Associated Press nesta segunda (29). A causa da morte não foi divulgada.

Wilder -cujo nome real era Jerome Silberman- nasceu na cidade de Milwaukee, no Estado norte-americano de Wisconsin, em 11 de junho de 1933. Começou a atuar nos teatros, e estreou na TV em 1962, com a série “Armstrong Circle Theatre”.

Foi figurante no clássico “Bonnie e Clyde”, de 1967 -longa em que interpretava um refém-, e ganhou reconhecimento como Leopold Bloom na comédia “Primavera para Hitler”, que Mel Brooks lançou em 1968, rendendo a ele uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1969. Wilder se tornaria, aliás, figura recorrente na filmografia de Brooks, com quem também filmou “O Jovem Frankenstein”, de 1974.

Esta última produção acabou rendendo a Wilder sua segunda indicação ao Oscar, desta vez na categoria de melhor roteiro adaptado. Além das nomeações da Academia, Wilder recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, pelos papéis em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, de 1971, e “O Expresso de Chicago”, de 1976.

Em 2003, ganhou um Emmy pela participação na série “Will & Grace”.

