Morre Bira ex-baixista do Programa do Jô

Morreu na manhã deste domingo (22) o baixista Ubirajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira do ‘Programa do Jô’. A informação é do R7. O soteropolitano de 85 anos sofreu um AVC e estava internado. Bira teve a fala afetada, contraiu uma infecção no pulmão e estava se alimentando através de uma sonda.

