Morre blogueira-caçadora espanhola, estrela das redes sociais

No entanto, muitos, apesar de não compartilhar a paixão pela caça, expressaram suas condolências: “Descanse em paz. Eu não gosto da caça, matar animais como hobby me horroriza. Mas é inaceitável que esta menina tenha tirado sua própria vida”, diz outro comentário.

A modelo, blogueira e caçadora espanhola Melania Capitán, 27 anos, foi encontrada morta na última quarta-feira (19) em seu apartamento em Huesca, município localizado na comunidade autônoma de Aragão, na Espanha. Segundo os investigadores espanhóis, Melania teria se suicidado. Ela teria deixado uma carta de despedida para os amigos mais próximos em que explica as razões do suicídio.

