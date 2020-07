Morre caminhoneiro ferido na colisão entre carretas e caminhonete na BR 163 em Peixoto de Azevedo (MT)

Francisco de Assis Pereira da Silva, 52 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu, ontem, no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). De acordo com a funerária São Judas Tadeu, o corpo dele será transladado para Itaberaba (BA), hoje à tarde.

Ele era o motorista da carreta que se envolveu na violenta colisão com outra e uma F-1000 cinza, ontem à tarde, na rodovia federal, nas proximidades da comunidade Sexta Agrovila, localizada a cerca de 10 quilômetros do centro de Peixoto. A esposa de Francisco também ficou ferida e foi levada ao hospital. O atual estado de saúde dela não foi divulgado.

Com o impacto, a carreta graneleiro, que levava soja, saiu da pista, pegou fogo e ficou completamente destruído. Um dos eixos se desprendeu e ficou na pista A equipe do Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte combateu as chamas.

Uma das pistas da rodovia precisou ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até às 21h e só foi liberada após a conclusão do trabalho dos bombeiros.



Só Notícias/Cleber Romero (fotos: reprodução)

03/07/2020 08:10

