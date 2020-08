Morre com covid a avó de da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Primeira-dama Michelle Bolsonaro perde a avó (Foto:Agência Brasil)

Ela estava internada desde 1º de julho com diagnóstico da doença causada pelo novo coronavírus

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, morreu nesta quarta-feira, 12, no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal. Ela estava internada desde 1º de julho com diagnóstico de covid-19

A Secretaria de Saúde do DF confirmou que a morte ocorreu durante a madrugada, mas não respondeu se a causa da morte foi devido à covid.

Maria Aparecida foi internada no dia 1º de julho. Ela foi encontrada “por populares, na rua, caída” e levada para o HRC, com falta de ar, segundo consta no prontuário médico. Foi transferida no mesmo dia ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), unidade que concentra a maior parte das vagas em UTI na capital.

Por:Redação Integrada com informações do G1

