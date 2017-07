Morre criança que foi soterrada por carga de milho em silo em Mato Grosso

O menino de apenas 7 anos acabou falecendo no hospital municipal de Tangará da Serra, há pouco. Ele foi soterrado por uma carga de milho em um silo, localizado na avenida Lions, esta manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança foi retirada inconsciente do local e encaminhada ao hospital. Porém, não resistiu e acabou morrendo.

Segundo informações de um soldado, o pai da criança contou que o menino estava com ele no silo. No entanto, precisou sair e, quando voltou, percebeu que a criança havia caído no fosso do armazém. Ele teria tentado segurá-lo pelo braço, mas ele acabou afundado nos grão. A versão e as circunstâncias ainda serão investigadas pela autoridades policiais.

O corpo do garotinho será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames de necropsia antes de ser liberado para os procedimentos fúnebres.

Fonte: Só Notícias.

