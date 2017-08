Morre em Alvorada da Amazônia Ari Thomaz

Morreu na noite desta quinta-feira (24) morador da comunidade de Alvorada da Amazônia o Pioneiro “Ari Thomaz” aos 50 anos. Ari Thomaz pelo seu empenho e pioneirismo ficou conhecido na comunidade pelos inúmeros trabalhos sociais nos quais ela esteve envolvido durante a sua vida.

“Ari Thomaz” foi o criador do “Costelão” ; quando madeireiro fez o primeiro costelão dentro da empresa [madeireira] da família para homenagear o dia do trabalhador- hoje a festa é tradicional na sua 27ª edição no Município.

Ari é filho de Seno Thomas e Anita Thomas natural de Missal no estado do Paraná chegou à comunidade no ano 1980.

Atualmente Ari é propietário do estabelecimento onde funciona a rodoviária daquela comunidade.

Nos últimos tempos, vinha passando por sérios problemas de saúde, foi internado nesta semana no HMNP onde teve agravamento e veio a óbito com falência múltipla dos órgãos.

O velório esta acontecendo no pavilhão da igreja na comunidade de Alvorada da Amazônia e o sepultamento acontecerá no final da tarde desta sexta-feira (25) no cemitério local.

