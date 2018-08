Morre em Goiânia piloto que se feriu em queda de avião no Pará

Outras três pessoas haviam morrido na hora. Sobrevivente Robson Alves Cintra está se recuperando dos ferimentos em casa.

Cristiano Felipe Rocha Reis morre após ficar mais de 30 dias internado em hospital de Goiânia (Foto: Reprodução/Instagram)

O piloto Cristiano Felipe Rocha Reis, que havia sobrevivido à queda de um avião no Pará, morreu nesta quinta-feira (30), no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Várias pessoas lamentaram a morte dele nas redes sociais, entre elas, o cantor Rodolffo, da dupla com Israel, que era amigo dele (assista vídeo abaixo).

O Hugol informou que o paciente faleceu nesta noite, mas não revelou o horário ou a causa da morte. Até as 22h20 o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia não havia sido acionado para buscar o corpo.

O acidente que deixou Cristiano gravemente ferido ocorreu no último dia 27 de julho, quando o avião em que ele estava caiu próximo à comunidade de Barra Mansa, em São Felix do Xingu, sudeste do Pará. Cinco pessoas estavam na aeronave, sendo que três morreram: Victor Gabriel Tomaz, de 10 anos, Evandro Geraldo Rocha Reis, de 73 anos, e José Gonçalves de Oliveira, de 72.

Rodolffo, da dupla com Israel, lamenta morte do amigo

Cristiano e o empresário Robson Alves Cintra, saíram do local com vida e foral levados para o Hugol, onde receberam os cuidados médicos e ficaram internados. O piloto ficou na unidade 33 dias, mas não sobreviveu. Já o empresário está em casa se recuperando dos ferimentos. Na última sexta-feira (24) um amigo dele publicou um vídeo nas redes sociais que mostra ele em casa agradecendo pelas orações.

A Polícia Civil do Pará informou que o avião partiu do aeroporto de Ourilândia do Norte, a cerca de 900 quilômetros da capital Belém, por volta das 13h30h de sexta-feira, mas não explicou qual o destino. Em pane durante o voo, o piloto teria realizado um pouso de emergência e a aeronave pegou fogo.

Informações no site da Agência Nacional Brasileira (Anac) apontam que o modelo da aeronave que caiu no Pará era 210L. O avião foi fabricado pela Cessna, em 1976, e não pertencia a nenhum dos ocupantes.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava com o certificado de aeronavegabilidade vencido desde agosto do ano passado e, por isto, não tinha autorização para voar.

Por Vanessa Martins, G1 GO

