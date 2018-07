Morre em Santarém empresário baleado por três tiros em tentativa de assassinato em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Corpo do empresário vai ser transladado pra Novo Progresso, o local do velório e sepultamento ainda não foi divulgado.

Na mesma noite que o empresário foi baleado outra pessoa (Ricardo eletricista) foi morto a tiros dentro de sua residência no bairro Jardim Santarém , a policia investiga os dois casos [ ainda não concluiu] , pessoas estão sendo ouvidas pela policia. Marcio foi baleado na barriga com dois tiros o terceiro pegou na cabeça.

Marcio Soares, foi internado no Hospital Municipal, passou por cirurgia, e foi transferido para Clinica Sinhá e posteriormente transferido para Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital municipal de Santarém onde veio óbito na manhã desta quinta-feira (26).

