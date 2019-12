Morre em Santarém jovem que foi encontrada com sinais de espancamento em Mojuí dos Campos

Andressa estava internada no HMS desde o dia de novembro — Foto: Geovane Brito/G1

Andressa de Jesus Martins estava internada em estado grave no Hospital Municipal desde o dia 16 de novembro.

A jovem encontrada com sinais de espancamento em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém. Andressa de Jesus Martins, de 20 anos de Sousa, estava internada desde o dia 16 de novembro.

De acordo com assessoria de comunicação do hospital, a morte de Andressa foi registrada ainda no final da tarde de sábado (7). Desde a internação o quadro clínico era considerado gravíssimo.

O crime

Andressa foi encontrada na noite do dia 15 de novembro em um terreno baldio no bairro Cidade Alta, em Mojuí. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), populares que encontraram a jovem acionaram a polícia de Mojuí.

Segundo a polícia, Andressa de Jesus Martins de Sousa estava com poucas peças de roupas no corpo e com vários ferimentos na cabeça. A jovem foi encaminhada para o hospital em Santarém.

