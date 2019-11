Morre em São Paulo Reinaldo, o ‘Príncipe do Pagode’

Reinaldo, o “Príncipe do Pagode” – Crédito: Reprodução / Instagram- Após quatro anos lutando contra um câncer no pulmão, o cantor Reinaldo Gonçalves Zacaria, mais conhecido como “Príncipe do Pagode“, morreu no fim da noite do último domingo, 17, aos 65 anos, em São Paulo, onde tratava da doença.

Nas redes sociais, vários sambistas como Dudu Nobre, Mumuzinho e Arlindinho lamentaram sua morte.

Reinaldo havia completado 65 anos no último dia 9 de novembro. Apesar do tratamento, seguia ativamente sua agenda de shows nos últimos meses.

O “Príncipe do Pagode” é natural do Rio de Janeiro e frequentou a escola de samba Em Cima da Hora na juventude. Seu reconhecimento, porém, veio ao integrar o grupo “O Samba Nosso de Cada Dia”, quando dividiu palco com cantores consagrados como João Nogueira e Dona Ivone Lara.

Fonte: Uol /18 Nov 2019 – 08h03

