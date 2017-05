Morre ex-aluno baleado pela PM após assaltar porteiro de escola em Santarém

Cleiton Farias Correa, de 19 anos, foi atingido no peito após reagir a prisão e tentar tiros contra policiais do GTO. Assessoria do Hospital Municipal confirmou morte do jovem nesta quinta-feira (25).

A assessoria do Hospital Municipal em Santarém, no oeste do Pará, confirmou, no início da tarde desta quinta-feira (25), a morte do jovem baleado pela PM após assaltar o porteiro de uma escola pública no bairro Floresta ainda pela manhã.

De acordo com informações repassadas a polícia, Cleiton Farias Correa, de 19 anos, era ex-aluno da escola municipal Paulo Rodrigues dos Santos. Ele deu entrada na unidade, não resistiu e morreu às 11h30, segundo o hospital.

O assalto

Segundo a polícia, Cleiton Farias Correa invadiu a escola pulando o muro da parte de trás do prédio. Armado, ele rendeu o porteiro e fugiu levando o celular. A polícia foi chamada e houve perseguição. O suspeito reagiu à prisão e foi baleado no peito após tentar trocar tiros com policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar (PM).

Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e o celular roubado do porteiro. Cleiton ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital para atendimento. O caso foi registrado na Unidade Integrada ProPaz (UIPP), que fica na Grande Área da Nova República.

Susto e medo na escola

Estudantes disseram que viram o momento em que o suspeito pulou o muro na parte de trás do prédio após o horário do intervalo. No momento, havia aula nas 13 salas da instituição e inclusive expediente na secretaria da escola, que atende no período da manhã ao menos 400 alunos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental.

Uma professora que preferiu não se identificar, disse ao G1 que estava ministrando aula para crianças entre cinco e seis anos e que ficou assustada com o grito e o desespero de outros alunos. Algumas até choraram. A preocupação dos professores e dos pais é que o muro é baixo, o que facilita a ação de criminosos. Apesar do susto, ninguém da escola se feriu.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...