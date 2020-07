Morre ex prefeito de Itaituba e médico Edilson Botelho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Edilson Botelho estava internado desde o dia primeiro de junho, quando apresentou um agravamento em seu quadro clínico por complicações causadas pela Covid-19. Edilson foi primeiramente internado no hospital Abelardo Santos em Belém e no dia dois de julho foi transferido novamente, dessa vez, para o Hospital Barros Barreto. Um cálculo renal impulsionou a mudança de tratamento e foi necessário iniciar a realização de hemodiálise.

A projeção conquistada com a atividade médica lhe deu prestígio junto à população e fez dessa popularidade um trampolim para a política e em 1988 elegeu- se vice-prefeito de Itaituba na chapa com o também médico Benigno Reges.

Edilson Dias Botelho chegou a Itaituba no início da década de 80, como oficial médico do 53º BIS e logo após concluir o período do serviço militar, se estabeleceu como médico abrindo uma das primeiras clínicas particulares de Itaituba.

