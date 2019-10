Morre ex-vereador, médico e advogado de Santarém, Álvaro Duarte

Álvaro Duarte morreu aos 64 anos — Foto: Reprodução/Facebook/Álvaro Duarte

Além de ex-vereador, o obstetra foi médico do SUS durante anos. Álvaro Duarte era proprietário da maternidade Irmã Dulce.

Morreu na tarde de domingo (13) em Santarém, oeste do Pará, o ex-vereador, médico e advogado Álvaro Duarte, de 64 anos. O obstetra era proprietário da Maternidade Irmã Dulce.

De acordo com informações apuradas pelo repórter da 94 FM, Bena Santana, o médico sofreu um infarto. Ele foi encontrado desacordado nas dependências da Maternidade quando assistia a partida de futebol entre Atlético do Paraná e Flamengo. Álvaro chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, foram feitos todos os procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu.

Além de ser proprietário da Maternidade Irmã Dulce, clínica conveniada ao SUS em Santarém, Álvaro atuou na rede pública por muitos anos.

Como vereador, Álvaro Duarte atuou em dois mandatos. A Câmara Municipal de Santarém suspendeu as atividades desta segunda-feira (14) e decretou luto oficial por 3 dias. O corpo do ex-vereador está sendo velado na Câmara.



Velório do Dr. Alvaro Duarte na Câmara de Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nota OAB

Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, manifestou pesar em decorrência do falecimento do advogado. Confira a nota na íntegra:

É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará – Subseção Santarém, comunica o falecimento do advogado Álvaro de Oliveira Duarte, ocorrido na tarde deste domingo (13). O velório está sendo realizado na Câmara Municipal de Santarém, que fica na Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém.

Neste momento de dor e consternação, os presidentes em exercício da OAB no Pará, Cristina Lourenço, e da Subseção Santarém, Ubirajara Bentes Filho, em nome dos Conselho Seccional e Conselho Subsecional, respectivamente, e de todos os advogados paraenses, expressam condolências aos familiares e amigos de Álvaro de Oliveira Duarte.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...